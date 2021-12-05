للبيع.أرض سكنية | قريبة من البحر | الباهية أبوظبي أرض سكنية قريبة من البحر مساحة الأرض : 10,000 قدم مربع كود رقم : LP 980588 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733