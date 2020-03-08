للبيع.أرض سكنية في منطقة البطين أبوظبي تقع هذه الأرض في موقع مميز تبلغ مساحة الأرض : 9,135 قدم مربع كود رقم : RL 108292 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / أشرف : 0506679466 أو السيد سمير : 0503070042 رقم الرخصة : 54230 رقم الرخصة : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733