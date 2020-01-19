للبيع.أرض سكنية في مدينة محمد بن زايد أبوظبي أرض سكنية تقع على زاويتين و3 شوارع منهم شارع رئيسي مساحة الأرض : 42,000 قدم مربع كود رقم : RL 114533 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 رخصة التسجيل العقاري : 53733