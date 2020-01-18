للبيع.أرض سكنية في مدينة محمد بن زايد أبوظبي قطعتين أرض أول قطعة على شارعين منهم شارع رئيسي القطعة الثانية على زاويتين و3 شوارع منهم شارع رئيسي مجموع مساحة الأرضين : 84,000 قدم مربع كود رقم : RL 4726 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 رخصة التسجيل العقاري : 53733