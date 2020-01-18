(للبيع)
|للبيع.أرض سكنية في مدينة محمد بن زايد أبوظبي قطعتين أرض أول قطعة على شارعين منهم شارع رئيسي القطعة الثانية على زاويتين و3 شوارع منهم شارع رئيسي مجموع مساحة الأرضين : 84,000 قدم مربع كود رقم : RL 4726 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 رخصة التسجيل العقاري : 53733
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fine home
|التليفون:
|0503070042
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|18/1/2020
|رقم الإعلان:
|2049448
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل