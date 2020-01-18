للبيع.أرض سكنية في مدينة محمد بن زايد أبوظبي

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: للبيع.أرض سكنية في مدينة محمد بن زايد أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

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للبيع.أرض سكنية في مدينة محمد بن زايد أبوظبي قطعتين أرض أول قطعة على شارعين منهم شارع رئيسي القطعة الثانية على زاويتين و3 شوارع منهم شارع رئيسي مجموع مساحة الأرضين : 84,000 قدم مربع كود رقم : RL 4726 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 رخصة التسجيل العقاري : 53733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fine home
التليفون: 0503070042

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 18/1/2020
رقم الإعلان: 2049448
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