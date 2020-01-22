للبيع.أرض سكنية في مدينة زايد حى العاصمة أبوظبي

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

الإمارات (أبو ظبي) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: للبيع.أرض سكنية في مدينة زايد حى العاصمة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

إضغط على الصورة لتكبيرها

للبيع.أرض سكنية في مدينة زايد حى العاصمة أبوظبي أرض سكنية مساحتها : 8,000 قدم مربع كود رقم : RL 114601 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد / سامح : 0555065462 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fine home
التليفون: 0503070042

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 22/1/2020
رقم الإعلان: 2050067
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: للبيع ارض صناعية منطقة المصفح دخل ممتاز - في أبو ظبي الإمارات

للبيع ارض صناعية منطقة المصفح دخل ممتاز

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسعد الله اوقاتكم بكل خير للبيع ارض صناعية منطقة المصفح دخل ممتاز مس.
القسم: 

اتصل

22/1/2020
صورة الاعلان: للبيع ارض سكنيه في محمد بن زايد زاويه وشارعين حوض 34 - في أبو ظبي الإمارات

للبيع ارض سكنيه في محمد بن زايد زاويه وشارعين حوض 34

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع ارض سكنيه في محمد بن زايد زاويه وشارعين حوض 34 مساحه الارض (150*150) السعر المطلوب (3.100.000).
القسم: 

اتصل

22/1/2020
صورة الاعلان: للبيع.أرض سكنية في جزيرة الريم أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية في جزيرة الريم أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية في جزيرة الريم أبوظبي أرض سكنية يوجد عليها تصريح بناء 25 طابق مساحة الأرض : 68,873.
القسم: 

اتصل

22/1/2020
صورة الاعلان: للبيع.أرض سكنية في منطقة البطين أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية في منطقة البطين أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية في منطقة البطين أبوظبي تبلغ مساحة هذه الأرض : 19,800 قدم مربع كود رقم : RL 2506 لمز.
القسم: 

اتصل

22/1/2020
صورة الاعلان: للبيع.أرض سكنية على شارعين فى مدينة خليفة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية على شارعين فى مدينة خليفة أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية على شارعين فى مدينة خليفة أبوظبي أرض سكنية تقع على شارعين مساحة الأرض : 15,749.94 .
القسم: 

اتصل

21/1/2020
صورة الاعلان: للبيع.أرض تجارية تصريح بناء برج في شارع المطار أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض تجارية تصريح بناء برج في شارع المطار أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض تجارية تصريح بناء برج في شارع المطار أبوظبي تقع هذه الأرض التجارية على زاوية وشارعين تبل.
القسم: 

اتصل

21/1/2020
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: للبيع.أرض سكنية في منطقة الشامخة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية في منطقة الشامخة أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية في منطقة الشامخة أبوظبي أرض سكنية تكل على زاوية وشارعين تبلغ مساحة هذه الأرض : 22,5.
القسم: 

اتصل

21/1/2020
صورة الاعلان: للبيع.أرض تجارية مميزة في منطقة محمد بن زايد أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض تجارية مميزة في منطقة محمد بن زايد أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض تجارية مميزة في منطقة محمد بن زايد أبوظبي هذه الأرض تبلغ مساحتها 3,500 قدم مربع كود رقم :.
القسم: 

اتصل

21/1/2020
صورة الاعلان: للبيع ارض سكنية منطقة شخبوط بسعر مغري موقع قريب من الخدمات - في أبو ظبي الإمارات

للبيع ارض سكنية منطقة شخبوط بسعر مغري موقع قريب من الخدمات

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسعد الله اوقاتكم بكل خير للبيع ارض سكنية منطقة شخبوط بسعر مغري موقع.
القسم: 

اتصل

20/1/2020
صورة الاعلان: للبيع.أرض سكنية في مدينة محمد بن زايد أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية في مدينة محمد بن زايد أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية في مدينة محمد بن زايد أبوظبي أرض سكنية تقع على زاويتين و3 شوارع منهم شارع رئيسي مس.
القسم: 

اتصل

19/1/2020
صورة الاعلان: للبيع.أرض سكنية تجارية تصريح بناء 40 طابق في جزيرة الريم أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية تجارية تصريح بناء 40 طابق في جزيرة الريم أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية تجارية تصريح بناء 40 طابق في جزيرة الريم أبوظبي أرض سكنية تجارية تبلغ مساحة الأرض .
القسم: 

اتصل

19/1/2020
صورة الاعلان: للبيع.أرضين سكنيتين متجاورتين في شارع المرور أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرضين سكنيتين متجاورتين في شارع المرور أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرضين سكنيتين متجاورتين في شارع المرور أبوظبي أرضين سكنيتين متجارتين مجموع مساحتهما : 4,800 .
القسم: 

اتصل

18/1/2020
صورة الاعلان: للبيع.أرض سكنية مميزة في جنوب الشامخة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية مميزة في جنوب الشامخة أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية مميزة في جنوب الشامخة أبوظبي تبلغ مساحة هذه الأرض السكنية : 11,450 قدم مربع كود رقم.
القسم: 

اتصل

18/1/2020
صورة الاعلان: للبيع.أرض سكنية 15 ألف قدم مربع فى الشوامخ أبوظبى - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية 15 ألف قدم مربع فى الشوامخ أبوظبى

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية 15 ألف قدم مربع فى الشوامخ أبوظبى هذه الأرض بمساحة 15,400 قدم مربع كود رقم : RL 663.
القسم: 

اتصل

18/1/2020
صورة الاعلان: للبيع.أرض سكنية في مدينة محمد بن زايد أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية في مدينة محمد بن زايد أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية في مدينة محمد بن زايد أبوظبي قطعتين أرض أول قطعة على شارعين منهم شارع رئيسي القطعة .
القسم: 

اتصل

18/1/2020
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager