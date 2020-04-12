للبيع.أرض سكنية في مدينة خليفة أبوظبى أرض سكنية تبلغ مساحتها : 40,000 قدم مربع كود رقم : RL 115161 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 رخصة التسجيل العقاري : 53733 مدينة خليفة : تعد مدينة خليفة أ واحدة من أكثر المناطق طلباً في الإمارة. تتوفر مجموعة فلل شهيرة في مجمع فيلات الذي يقع في المنطقة، كما أنه يضم شقق أيضاً. تشمل المجمعات السكنية الأكثر طلباً. تقع المنطقة إلى الشمال الشرقي من منطقة المصفح الصناعية. ترتبط بشكل جيد بأبوظبي عن طريق جسرين وتبعد مسافة قصيرة