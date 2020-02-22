للبيع.أرض سكنية في جزيرة الريم أبوظبي

(للبيع)

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صورة الاعلان: للبيع.أرض سكنية في جزيرة الريم أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

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للبيع.أرض سكنية في جزيرة الريم أبوظبي أرض سكنية يوجد عليها تصريح بناء 25 طابق مساحة الأرض : 68,873 قدم مربع مساحة البناء : 395,955 قدم مربع إجمالي عدد الشقق : 231 إجمالي عدد المواقف : 485 كود رقم : RL 2315 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / أشرف : 0506679466 رقم الرخصة للسيد أشرف : 54230 رخصة التسجيل العقاري : 53733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fine home
التليفون: 0506679466

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العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 22/2/2020
رقم الإعلان: 2053717
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