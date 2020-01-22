(للبيع)
|للبيع.أرض سكنية في جزيرة الريم أبوظبي أرض سكنية يوجد عليها تصريح بناء 25 طابق مساحة الأرض : 68,873 قدم مربع مساحة البناء : 395,955 قدم مربع إجمالي عدد الشقق : 23 إجمالي عدد المواقف : 485 كود رقم : RL 2315 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / أشرف : 0506679466 رقم الرخصة للسيد أشرف : 54230 رخصة التسجيل العقاري : 53733
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fine home
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|22/1/2020
|رقم الإعلان:
|2050059
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