للبيع.أرض سكنية في الريمان 1 | تصريح بناء فيلا | الشامخة أبوظبي تتشرف شركة فاين هوم بتقديم لكم أرض سكنية مميزة في الريمان 1 الاستخدام سكني - تصريح بناء فيلا مكونة من : طابق أرضي - طابق - طابق ثاني - رووف أقل عدد مطلوب للباركينج : 3 باركينج مساحة الأرض : 9,645 قدم مربع مساحة البناء GFA : 6,060 قدم مربع كود رقم : RL 117284 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد / سامح : 0555065462