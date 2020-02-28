للبيع.أرض سكنية فى منطقة الظاهر العين

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: للبيع.أرض سكنية فى منطقة الظاهر العين - في العين الإمارات

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للبيع.أرض سكنية فى منطقة الظاهر العين أرض سكنية مساحتها 44,100 قدم مربع كود رقم : RL 114487 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 رخصة التسجيل العقاري : 53733 مدينة العين : تكتسب مدينة العين أهمية خاصة كونها موطن سمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله، أول رئيس لدولة الإمارات العربية المتحدة، ويعود تاريخ العين إلى ثلاثة آلاف سنة ق.م وهي تُعتبر مركز التراث الثقافي للدولة.
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fine home
التليفون: 0503070042

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - أبوظبي
العين -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 28/2/2020
رقم الإعلان: 2054386
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26/2/2020
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صورة الاعلان: للبيع.فيلا 3 غرف في مدينة خليفة أبوظبي

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26/2/2020
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26/2/2020
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للبيع.أرض سكنية على زاوية في مدينة زايد حي العاصمة أبوظبي هذه الأرض تقع علي زاوية وشارعين مساحتها .
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26/2/2020
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26/2/2020
صورة الاعلان: بسعر معقول للبيع ارض سكنية منطقة الشامخة

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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسعد الله اوقاتكم بكل خير للبيع ارض سكنية منطقة الشامخة بسعر معقول.
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25/2/2020
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