للبيع.أرض سكنية فى مدينة زايد أبوظبي

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صورة الاعلان: للبيع.أرض سكنية فى مدينة زايد أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

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للبيع.أرض سكنية فى مدينة زايد أبوظبي أرض سكنية تقع على شارعين منهم شارع رئيسي تبلغ مساحة الأرض : 18020.44 قدم مربع كود رقم : RL 115105 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد / سامح : 0565506086 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733 Fine Home International Group شركة فاين هوم العقارية هي شركة مسجلة تابعة لوكالة تنظيم العقارات (RERA).
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fine home
التليفون: 0503070042

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 3/3/2020
رقم الإعلان: 2054965
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