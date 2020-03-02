للبيع.أرض سكنية فى مدينة زايد أبوظبي أرض سكنية تقع على شارعين منهم شارع رئيسي تبلغ مساحة الأرض : 18020.44 قدم مربع كود رقم : RL 115105 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد / سامح : 0565506086 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733 Fine Home International Group شركة فاين هوم العقارية هي شركة مسجلة تابعة لوكالة تنظيم العقارات (RERA).