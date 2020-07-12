للبيع | أرض سكنية علي زاويتين و3 شوارع | مدينة محمد بن زايد أبوظبي أرض سكنية تقع على زاويتين و 3 شوارع منهم شارع رئيسي مساحة الأرض : 42,000 قدم مربع كود رقم : VI 114533 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733