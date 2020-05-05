للبيع.أرض سكنية علي زاويتين و3 شوارع في مدينة محمد بن زايد أبوظبي

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صورة الاعلان: للبيع.أرض سكنية علي زاويتين و3 شوارع في مدينة محمد بن زايد أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

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للبيع.أرض سكنية علي زاويتين و3 شوارع في مدينة محمد بن زايد أبوظبي أرض سكنيه تقع على زاويتين و3 شوارع منهم شارع رئيسي مساحه الأرض : 42,000 قدم مربع كود رقم : RL 114533 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد / سامح : 0565506086 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fine home
التليفون: 0503070042

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العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 5/5/2020
رقم الإعلان: 2058925
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