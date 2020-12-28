(للبيع)
|للبيع.أرض سكنية على شارع عام | تصريح بناء برج 18 طابق|النادي السياحي أبوظبي أرض سكنية تقع على شارعين منهم شارع رئيسي الأرض عليها تصريح بناء : طابق أرضي - طابق ميزان - 18 طابق - طابق رووف مساحة الأرض : 4,000 قدم مربع كود رقم : PL 1129 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / أشرف : 0506679466 رقم الرخصة للسيد أشرف : 54230 رخصة التسجيل العقاري : 53733
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|FINE HOME
|التليفون:
|0506679466
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|28/12/2020
|رقم الإعلان:
|2077746
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