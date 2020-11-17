للبيع .أرض سكنية على شارع عام | النادي السياحي أبوظبي

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تفاصيل الإعلان
للبيع .أرض سكنية على شارع عام | النادي السياحي أبوظبي أرض سكنية تقع على شارعين منهم شارع رئيسي الأرض عليها تصريح بناء : طابق أرضي - طابق ميزان - 18 طابق - طابق رووف مساحة الأرض : 4,000 قدم مربع كود رقم : PL 1129 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / أشرف : 0506679466 رقم الرخصة للسيد أشرف : 54230 رخصة التسجيل العقاري : 53733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fine home
التليفون: 0506679466

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العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 17/11/2020
رقم الإعلان: 2072866
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