للبيع.أرض سكنية | على شارع رئيسي | 3,875 قدم مربع | بني ياس أبوظبي

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
للبيع.أرض سكنية | على شارع رئيسي | 3,875 قدم مربع | بني ياس أبوظبي أرض سكنية تقع على شارع رئيسي مساحة الأرض : 3,875 قدم مربع كود رقم : RL 117374 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733 مناطق جزيرة أبو ظبي : المرور.المشرف .المحاربة.البطين.الزعاب.المركزية.الخالدية.الميناء.مدينة زايد.الزاهية.الكرامة.شارع خليفة. منطقة السفارات.المقطع .الروضة.معسكر آل نهان.بوابة أبوظبي.
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fine home
التليفون: 0503070042

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العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 19/12/2020
رقم الإعلان: 2076707
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