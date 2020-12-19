للبيع . أرض سكنية | على شارع رئيسي | 12,000 قدم مربع | الرحبة أبوظبي أرض سكنية تقع على شارع رئيسي مساحة الأرض : 12,000 قدم مربع كود رقم : RL 117373 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 السيد سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733