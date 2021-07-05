للبيع .أرض سكنية | على شارع رئيسي | بني ياس أبوظبي

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
للبيع .أرض سكنية | على شارع رئيسي | بني ياس أبوظبي الأرض السكنية مساحة الأرض : 8,800 قدم مربع كود رقم : RL 964592 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733 بني ياس : مدينة تابعة لإمارة أبوظبي ،و تقع على بعد 37 كم من قلب العاصمة أبوظبي وعلى التقاطع الرئيسي للخطين الأول الذي يربط العاصمة أبوظبي بمدينة العين والثاني الذي يربط دبي والإمارات الشمالية الأخرى بمنفذ الغويفات
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fine home
التليفون: 0503070042

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 5/7/2021
رقم الإعلان: 2098873
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