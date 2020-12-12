للبيع .أرض سكنية | على شارع رئيسي | بني ياس أبوظبي

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
للبيع .أرض سكنية | على شارع رئيسي | بني ياس أبوظبي هذه الأرض السكنية تطل على الشارع الرئيسي مساحة الأرض : 8,800 قدم مربع كود رقم : RL 114075 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / أشرف : 0506679466 رقم الرخصة للسيد أشرف : 54230 رخصة التسجيل العقاري : 53733 بني ياس : مدينة تابعة لإمارة أبوظبي ،و تقع على بعد 37 كم من قلب العاصمة أبوظبي وعلى التقاطع الرئيسي للخطين الأول الذي يربط العاصمة أبوظبي بمدينة العين والثاني الذي يربط دبي والإمارات الشمالية
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fine home
التليفون: 0506679466

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العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 12/12/2020
رقم الإعلان: 2075819
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