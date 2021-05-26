للبيع.أرض سكنية | على شارعين | مدينة زايد أبوظبي أرض سكنية مميزة على شارعين بمساحة كبيرة 200 × 180 مساحة الأرض : 35,994.48 قدم مربع كود رقم : LP 980178 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733