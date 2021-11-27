للبيع.أرض سكنية | على شارعين | الشامخة أبوظبي

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
للبيع.أرض سكنية | على شارعين | الشامخة أبوظبي أرض سكنية على شارعين مساحة الأرض : 5,382 قدم مربع كود رقم : LP 979965 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: فاين هوم
التليفون: 0503070042

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 27/11/2021
رقم الإعلان: 2112838
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صورة الاعلان: للبيع.أرض سكنية | على شارعين | الشامخة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية | على شارعين | الشامخة أبوظبي

(للبيع)

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للبيع.أرض سكنية | على شارعين | الشامخة أبوظبي أرض سكنية على شارعين مساحة الأرض : 5,382 قدم مربع ك.
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27/11/2021
صورة الاعلان: للبيع.أرض سكنية | الشامخة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية | الشامخة أبوظبي

(للبيع)

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للبيع.أرض سكنية | الشامخة أبوظبي تصريح بناية 6 طوابق أرض سكنية مميزة مساحة الأرض : 23,831 قدم مربع.
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27/11/2021
صورة الاعلان: للبيع.أرض سكنية | الشامخة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية | الشامخة أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية | الشامخة أبوظبي تصريح بناية 6 طوابق أرض سكنية مميزة مساحة الأرض : 23,831 قدم مربع.
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27/11/2021
صورة الاعلان: للبيع.أرض تجارية | المصفح الشعبية أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض تجارية | المصفح الشعبية أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض تجارية | المصفح الشعبية أبوظبي أرض تجارية بموقع متميز عليها تصريح بناء برج البناء للاستخ.
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اتصل

27/11/2021
صورة الاعلان: للبيع.أرض تجارية | المصفح الشعبية أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض تجارية | المصفح الشعبية أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض تجارية | المصفح الشعبية أبوظبي أرض تجارية بموقع متميز عليها تصريح بناء برج البناء للاستخ.
القسم: 

اتصل

27/11/2021
صورة الاعلان: للبيع.أرض سكنية | موقع مميز | الشامخة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية | موقع مميز | الشامخة أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية | موقع مميز | الشامخة أبوظبي أرض سكنية تقع على زاوية وشارعين مساحة الأرض : 5,948 ق.
القسم: 

اتصل

25/11/2021
صورة الاعلان: للبيع.أرض سكنية | موقع مميز | الشامخة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية | موقع مميز | الشامخة أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية | موقع مميز | الشامخة أبوظبي أرض سكنية تقع على زاوية وشارعين مساحة الأرض : 5,948 ق.
القسم: 

اتصل

25/11/2021
صورة الاعلان: للبيع.أرض | متعددة الاستخدامات | الشامخة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض | متعددة الاستخدامات | الشامخة أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض | متعددة الاستخدامات | الشامخة أبوظبي أرض تجارية مساحة الأرض : 34,423 قدم مربع مساحة ال.
القسم: 

اتصل

25/11/2021
صورة الاعلان: للبيع.أرض | متعددة الاستخدامات | الشامخة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض | متعددة الاستخدامات | الشامخة أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض | متعددة الاستخدامات | الشامخة أبوظبي أرض تجارية مساحة الأرض : 34,423 قدم مربع مساحة ال.
القسم: 

اتصل

25/11/2021
صورة الاعلان: للبيع.أرض سكنية | جزيرة الناريل أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية | جزيرة الناريل أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية | جزيرة الناريل أبوظبي أرض سكنية تصريح فيلا تتكون من : طابق بيسمنت (5 مواقف سيارات.
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24/11/2021
صورة الاعلان: للبيع.أرض سكنية | جزيرة الناريل أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية | جزيرة الناريل أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية | جزيرة الناريل أبوظبي أرض سكنية تصريح فيلا تتكون من : طابق بيسمنت (5 مواقف سيارات.
القسم: 

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24/11/2021
صورة الاعلان: للبيع.مجمع فيلتين | بوابة الشرق أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع فيلتين | بوابة الشرق أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع فيلتين | بوابة الشرق أبوظبي مجمع فيلتين مقسم الى 5 شقق : كل شقة مكونة من : غرفتين نوم -.
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اتصل

24/11/2021
صورة الاعلان: للبيع.أرض سكنية | موقع مميز | الشامخة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية | موقع مميز | الشامخة أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية | موقع مميز | الشامخة أبوظبي مساحة الأرض : 22,500 قدم مربع كود رقم : LP 978719 لمزي.
القسم: 

اتصل

24/11/2021
صورة الاعلان: للبيع.أرض سكنية | موقع مميز | الشامخة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية | موقع مميز | الشامخة أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية | موقع مميز | الشامخة أبوظبي مساحة الأرض : 22,500 قدم مربع كود رقم : LP 978719 لمزي.
القسم: 

اتصل

24/11/2021
صورة الاعلان: للبيع.أرض سكنية | موقع مميز | واحة ياس أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية | موقع مميز | واحة ياس أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية | موقع مميز | واحة ياس أبوظبي مساحة الأرض : 4,121 قدم مربع كود رقم : LP 980570 لمز.
القسم: 

اتصل

24/11/2021
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