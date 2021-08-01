للبيع.أرض سكنية | على شارعين | الشامخة أبوظبي أرض سكنية على شارعين مساحة الأرض : 5,382 قدم مربع كود رقم : LP 979965 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 050307004 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733