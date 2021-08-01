للبيع.أرض سكنية | على شارعين | الشامخة أبوظبي

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

الإمارات (أبو ظبي) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
للبيع.أرض سكنية | على شارعين | الشامخة أبوظبي أرض سكنية على شارعين مساحة الأرض : 5,382 قدم مربع كود رقم : LP 979965 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 050307004 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fine home
التليفون: 0503070042

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 31/7/2021
رقم الإعلان: 2101182
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: للبيع.أرض سكنية | مدينة شخبوط أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية | مدينة شخبوط أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية | مدينة شخبوط أبوظبي أرض سكنية مميزة مساحة الارض : 15,682 قدم مربع كود رقم : LP 979.
القسم: 

اتصل

1/8/2021
صورة الاعلان: للبيع.أرض سكنية | مدينة شخبوط أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية | مدينة شخبوط أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية | مدينة شخبوط أبوظبي أرض سكنية مميزة مساحة الارض : 15,682 قدم مربع كود رقم : LP 979.
القسم: 

اتصل

1/8/2021
صورة الاعلان: للبيع. أرض تجارية | مميزة | منطقة روضة ابوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع. أرض تجارية | مميزة | منطقة روضة ابوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع. أرض تجارية | مميزة | منطقة روضة ابوظبي أرض تجارية مساحة الأرض : 16,304 قدم مربع مساحة البنا.
القسم: 

اتصل

1/8/2021
صورة الاعلان: للبيع. أرض تجارية | مميزة | منطقة روضة ابوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع. أرض تجارية | مميزة | منطقة روضة ابوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع. أرض تجارية | مميزة | منطقة روضة ابوظبي أرض تجارية مساحة الأرض : 16,304 قدم مربع مساحة البنا.
القسم: 

اتصل

1/8/2021
صورة الاعلان: للبيع.ارض سكنية | مع تصريح بناء فيلا | جزيرة ياس أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.ارض سكنية | مع تصريح بناء فيلا | جزيرة ياس أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.ارض سكنية | مع تصريح بناء فيلا | جزيرة ياس أبوظبي أرض سكنية تصريح بناء لفيلا مكونة من : باسمي.
القسم: 

اتصل

1/8/2021
صورة الاعلان: للبيع.ارض سكنية | مع تصريح بناء فيلا | جزيرة ياس أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.ارض سكنية | مع تصريح بناء فيلا | جزيرة ياس أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.ارض سكنية | مع تصريح بناء فيلا | جزيرة ياس أبوظبي أرض سكنية تصريح بناء لفيلا مكونة من : باسمي.
القسم: 

اتصل

1/8/2021
صورة الاعلان: للبيع.أرض تجارية | مع تصريح بناء برج 18 طابق | النادي السياحي أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض تجارية | مع تصريح بناء برج 18 طابق | النادي السياحي أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض تجارية | مع تصريح بناء برج 18 طابق | النادي السياحي أبوظبي أرض تجارية تقع على شارعين منهم.
القسم: 

اتصل

1/8/2021
صورة الاعلان: للبيع.أرض تجارية | مع تصريح بناء برج 18 طابق | النادي السياحي أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض تجارية | مع تصريح بناء برج 18 طابق | النادي السياحي أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض تجارية | مع تصريح بناء برج 18 طابق | النادي السياحي أبوظبي أرض تجارية تقع على شارعين منهم.
القسم: 

اتصل

1/8/2021
صورة الاعلان: للبيع. قطعتين أرضين | مع تصريح بناء برجين | دانة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع. قطعتين أرضين | مع تصريح بناء برجين | دانة أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع. قطعتين أرضين | مع تصريح بناء برجين | دانة أبوظبي الأرض الأولى تبلغ مساحتها : 32,874 قدم مربع.
القسم: 

اتصل

31/7/2021
صورة الاعلان: للبيع. قطعتين أرضين | مع تصريح بناء برجين | دانة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع. قطعتين أرضين | مع تصريح بناء برجين | دانة أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع. قطعتين أرضين | مع تصريح بناء برجين | دانة أبوظبي الأرض الأولى تبلغ مساحتها : 32,874 قدم مربع.
القسم: 

اتصل

31/7/2021
صورة الاعلان: للبيع.أرض سكنية | على شارعين | الشامخة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية | على شارعين | الشامخة أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية | على شارعين | الشامخة أبوظبي أرض سكنية على شارعين مساحة الأرض : 5,382 قدم مربع كو.
القسم: 

اتصل

31/7/2021
صورة الاعلان: للبيع.أرض تجارية | ذات موقع متميز | حى العاصمة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض تجارية | ذات موقع متميز | حى العاصمة أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض تجارية | ذات موقع متميز | حى العاصمة أبوظبي أرض تجارية تصريح بناء بناية مساحة الارض : 122.
القسم: 

اتصل

31/7/2021
صورة الاعلان: للبيع.أرض تجارية | ذات موقع متميز | حى العاصمة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض تجارية | ذات موقع متميز | حى العاصمة أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض تجارية | ذات موقع متميز | حى العاصمة أبوظبي أرض تجارية تصريح بناء بناية مساحة الارض : 122.
القسم: 

اتصل

31/7/2021
صورة الاعلان: للبيع .أرض تجارية | تطل على زاوية وشارعين | روضة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع .أرض تجارية | تطل على زاوية وشارعين | روضة أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع .أرض تجارية | تطل على زاوية وشارعين | روضة أبوظبي أرض تجارية على زاوية وشارعين مساحة الأرض : .
القسم: 

اتصل

29/7/2021
صورة الاعلان: للبيع .أرض تجارية | تطل على زاوية وشارعين | روضة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع .أرض تجارية | تطل على زاوية وشارعين | روضة أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع .أرض تجارية | تطل على زاوية وشارعين | روضة أبوظبي أرض تجارية على زاوية وشارعين مساحة الأرض : .
القسم: 

اتصل

29/7/2021
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager