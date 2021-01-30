للبيع.أرض سكنية | على زاوية و شارعين | 13,300 قدم مربع | المشرف أبوظبي أرض تقع على زاوية وشارعين تبلغ مساحتها : 13,300 قدم مربع كود رقم : RL 114959 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733