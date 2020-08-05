للبيع | أرض سكنية على زاوية و شارعين | مدينة محمد بن زايد أبوظبي تبلغ مساحة قطعة الأرض : 16,886 قدم مربع تقع الأرض على زاوية وشارعين كود رقم : RL 113715 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733 مدينة محمد بن زايد : تقع منطقة مدينة محمد بن زايد على مشارف إمارة ابوظبي، ويعتبر السكن في مدينة محمد بن زايد الخيار الأفضل لدى الكثير من الناس ,