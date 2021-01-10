للبيع.أرض سكنية | على زاوية و شارعين | مدينة خليفة أبوظبي

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
للبيع.أرض سكنية | على زاوية و شارعين | مدينة خليفة أبوظبي أرض سكنية تقع على زاوية و شارعين تبلغ مساحة الأرض : 31,000 قدم مربع كود رقم : RL 115566 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733 المناطق المحيطة بمدينة زايد : - شاطئ الراحة الذي يحتوي على العديد من الفلل الحديثة على طول الشاطئ - مدينة خليفة التي تعبتر من افضل المناطق السكانية من حيث التنظيم والهدوء
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: FINE HOME
التليفون: 0503070042

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 10/1/2021
رقم الإعلان: 2079310
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