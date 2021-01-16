للبيع.أرض سكنية | على زاوية و شارعين | الرحبة أبوظبي

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
للبيع.أرض سكنية | على زاوية و شارعين | الرحبة أبوظبي أرض سكنية تقع على شارعين مساحة الأرض : 13,748 قدم مربع كود رقم : RL 108349 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: FINE HOME
التليفون: 0503070042

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العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 16/1/2021
رقم الإعلان: 2080053
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