للبيع | أرض سكنية على زاوية وشارعين مدينة محمد بن زايد أبوظبي أرض سكنية تقع على زاوية وشارعين أرض مساحتها : 20,834.16 قدم مربع كود رقم : RL 115158 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد / سامح : 0565506086 رقم الرخصة للسيد سمير :54404 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733