(للبيع)
|للبيع | أرض سكنية على زاوية وشارعين | مدينة شخبوط أبوظبي أرض سكنية على زاوية وشارعين في مدينة شخبوط مساحة الأرض : 22,500 قدم مربع كود رقم : RL 116246 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 05030700426 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733 مدينة شخبوط مدينة شخبوط، أو كما تُسمى مدينة شخبوط، هي جزء من مشروع مدينة خليفة في ابوظبي وواحدة من أشهر المناطق السكنية في العاصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fine home
|التليفون:
|0506679466
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|11/8/2020
|رقم الإعلان:
|2064697
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(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
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(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
2,800,000 درهم
(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
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