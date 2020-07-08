للبيع | أرض سكنية على زاوية وشارعين | مدينة شخبوط أبوظبي أرض سكنية على زاوية وشارعين في مدينة شخبوط مساحة الأرض : 22,500 قدم مربع كود رقم : RL 116246 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 05030700426 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733