للبيع | أرض سكنية على زاوية وشارعين | مدينة خليفة أبوظبي أرض سكنية ذات موقع مميز على زاوية وشارعين تبلغ مساحتها : 40,000 قدم مربع ملاحظة : السعر قابل للتفاوض كود رقم : RL 115159 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد / سامح : 0565506086 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733