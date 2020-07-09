للبيع | أرض سكنية على زاوية وشارعين | بني ياس أبوظبي الأرض سكنية وتقع على زاوية وشارعين تبلغ مساحة هذه الأرض : 13,350 قدم مربع كود رقم : RL 114826 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733