للبيع .أرض سكنية | على زاوية وشارعين | الريمان أبوظبي

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
للبيع .أرض سكنية | على زاوية وشارعين | الريمان أبوظبي أرض سكنية على زاوية وشارعين مساحة الأرض : 11,250 قدم مربع كود رقم : LP 980339 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733 الريمان : الريمان هي منطقة استثمارية جديدة تقع في الشامخة ، أبو ظبي الإمارات العربية المتحدة. قطع الأراضي السكنية والتجارية مفتوحة لجميع الجنسيات.
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: فاين هوم
التليفون: 0503070042

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 11/12/2021
رقم الإعلان: 2114675
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11/12/2021
صورة الاعلان: للبيع. أرض سكنية | بني ياس أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع. أرض سكنية | بني ياس أبوظبي

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11/12/2021
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للبيع .أرض سكنية | منطقة المشرف أبوظبي

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صورة الاعلان: للبيع .أرض سكنية | منطقة المشرف أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع .أرض سكنية | منطقة المشرف أبوظبي

(للبيع)

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11/12/2021
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11/12/2021
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للبيع. أرض تجارية | الشهامة أبوظبي أرض تجارية تصريح بناء بناية مكونة من : أرضي + ميزان + 3 طوابق .
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11/12/2021
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8/12/2021
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صورة الاعلان: للبيع.أرض تجارية | في منطقة روضة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

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8/12/2021
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