للبيع | أرض سكنية على زاوية | منطقة الشامخة أبوظبي

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

الإمارات (أبو ظبي) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: للبيع | أرض سكنية على زاوية | منطقة الشامخة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

إضغط على الصورة لتكبيرها

للبيع | أرض سكنية على زاوية | منطقة الشامخة أبوظبي أرض سكنية على زاوية وشارعين تبلغ مساحة الأرض : 22,500 قدم مربع كود رقم : RL 114095 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733 منطقة الشامخة : تقع منطقة الشامخة بعيداً عن وسط ابوظبي، وهي منطقة عصرية كبيرة مليئة بالمرافق على مستوى عالمي. يحد شارع الشيخ محمد بن زايد منطقة الشامخة من الجهة الشمالية الشرقية،
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fine home
التليفون: 0503070042

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 17/8/2020
رقم الإعلان: 2065256
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: للبيع | أرض سكنية على زاوية | منطقة الشامخة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع | أرض سكنية على زاوية | منطقة الشامخة أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع | أرض سكنية على زاوية | منطقة الشامخة أبوظبي أرض سكنية على زاوية وشارعين تبلغ مساحة الأرض : 22.
القسم: 

اتصل

17/8/2020
صورة الاعلان: للبيع | أرضين سكنيتين متجاورتين 4800 قدم مربع | المرور أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع | أرضين سكنيتين متجاورتين 4800 قدم مربع | المرور أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع | أرضين سكنيتين متجاورتين 4800 قدم مربع | المرور أبوظبي أرضين سكنيتين متجاورتين مجموع مساحتهما.
القسم: 

اتصل

16/8/2020
صورة الاعلان: للبيع | أرض سكنية تقع على زاوية و شارعين | المشرف أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع | أرض سكنية تقع على زاوية و شارعين | المشرف أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع | أرض سكنية تقع على زاوية و شارعين | المشرف أبوظبي أرض تقع على زاوية وشارعين تبلغ مساحتها : 13.
القسم: 

اتصل

16/8/2020
صورة الاعلان: للبيع | أرض سكنية تقع على شارع رئيسي | مدينة خليفة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع | أرض سكنية تقع على شارع رئيسي | مدينة خليفة أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع | أرض سكنية تقع على شارع رئيسي | مدينة خليفة أبوظبي الأرض السكنية تقع على شارع رئيسي تبلغ مساح.
القسم: 

اتصل

15/8/2020
صورة الاعلان: للبيع | أرض تجارية على شارعين منهم شارع رئيسي | منطقة المرور أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع | أرض تجارية على شارعين منهم شارع رئيسي | منطقة المرور أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع | أرض تجارية على شارعين منهم شارع رئيسي | منطقة المرور أبوظبي أرض تجارية تقع على شارعين منهم ش.
القسم: 

اتصل

15/8/2020
صورة الاعلان: للبيع | أرض سكنية تجارية على زاوية | مدينة شخبوط أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع | أرض سكنية تجارية على زاوية | مدينة شخبوط أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع | أرض سكنية تجارية على زاوية | مدينة شخبوط أبوظبي هذه الأرض تقع على زاوية وشارعين مساحة الأرض .
القسم: 

اتصل

13/8/2020
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: للبيع | أرض تجارية على زاوية و شارعين | مدينة خليفة | أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع | أرض تجارية على زاوية و شارعين | مدينة خليفة | أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع | أرض تجارية على زاوية و شارعين | مدينة خليفة | أبوظبي أرض تجارية تبلغ مساحتها : 36,586.91 قدم.
القسم: 

اتصل

12/8/2020
صورة الاعلان: للبيع | أرض تجارية بمساحة كبيرة | مدينة زايد أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع | أرض تجارية بمساحة كبيرة | مدينة زايد أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع | أرض تجارية بمساحة كبيرة | مدينة زايد أبوظبي تبلغ مساحة الأرض التجارية : 31,644 قدم مربع كود .
القسم: 

اتصل

12/8/2020
صورة الاعلان: للبيع | أرض سكينة بمساحة : 40000 قدم مربع | مدينة محمد بن زايد أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع | أرض سكينة بمساحة : 40000 قدم مربع | مدينة محمد بن زايد أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع | أرض سكينة بمساحة : 40000 قدم مربع | مدينة محمد بن زايد أبوظبي أرض سكنية تبلغ مساحتها : 40,00.
القسم: 

اتصل

12/8/2020
صورة الاعلان: للبيع | أرض تجارية مساحة كبيرة | المريف أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع | أرض تجارية مساحة كبيرة | المريف أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع | أرض تجارية مساحة كبيرة | المريف أبوظبي أرض تجارية تصريح بناء طابق أرضي و 5 طوابق مساحة الأرض.
القسم: 

اتصل

11/8/2020
صورة الاعلان: للبيع | أرض تجارية مساحة كبيرة | المريف أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع | أرض تجارية مساحة كبيرة | المريف أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع | أرض تجارية مساحة كبيرة | المريف أبوظبي أرض تجارية تصريح بناء طابق أرضي و 5 طوابق مساحة الأرض.
القسم: 

اتصل

11/8/2020
صورة الاعلان: للبيع | أرض سكنية على زاوية وشارعين | مدينة شخبوط أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع | أرض سكنية على زاوية وشارعين | مدينة شخبوط أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع | أرض سكنية على زاوية وشارعين | مدينة شخبوط أبوظبي أرض سكنية على زاوية وشارعين في مدينة شخبوط .
القسم: 

اتصل

11/8/2020
صورة الاعلان: للبيع | أرض سكنية على زاوية وشارعين | مدينة شخبوط أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع | أرض سكنية على زاوية وشارعين | مدينة شخبوط أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع | أرض سكنية على زاوية وشارعين | مدينة شخبوط أبوظبي أرض سكنية على زاوية وشارعين في مدينة شخبوط .
القسم: 

اتصل

11/8/2020
صورة الاعلان: للبيع | أرض تجارية على زاويتين و 3 شوارع | الشامخة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع | أرض تجارية على زاويتين و 3 شوارع | الشامخة أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع | أرض تجارية على زاويتين و 3 شوارع | الشامخة أبوظبي أرض تجارية على زاويتين و 3 شوارع مساحة الأ.
القسم: 

اتصل

11/8/2020
صورة الاعلان: للبيع | أرض تجارية على زاويتين و 3 شوارع | الشامخة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع | أرض تجارية على زاويتين و 3 شوارع | الشامخة أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع | أرض تجارية على زاويتين و 3 شوارع | الشامخة أبوظبي أرض تجارية على زاويتين و 3 شوارع مساحة الأ.
القسم: 

اتصل

11/8/2020
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager