للبيع | أرض سكنية على زاوية | منطقة الشامخة أبوظبي أرض سكنية على زاوية وشارعين تبلغ مساحة الأرض : 22,500 قدم مربع كود رقم : RL 114095 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733 منطقة الشامخة : تقع منطقة الشامخة بعيداً عن وسط ابوظبي، وهي منطقة عصرية كبيرة مليئة بالمرافق على مستوى عالمي. يحد شارع الشيخ محمد بن زايد منطقة الشامخة من الجهة الشمالية الشرقية،