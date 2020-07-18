للبيع | أرض سكنية على زاوية | مدينة زايد أبوظبي الأرض تقع على زاوية وشارعين مساحة الأرض : 30,061.82 قدم مربع كود رقم : RL 114834 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733