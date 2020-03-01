للبيع.أرض سكنية على زاوية في مدينة محمد بن زايد أبوظبي هذه الأرض تقع على زاوية وشارعين تبلغ مساحة هذه الأرض : 18,750 قدم مربع كود رقم : RL 113289 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / أشرف : 0506679466 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد أشرف : 5423 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733