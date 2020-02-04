للبيع.أرض سكنية على زاوية في مدينة محمد بن زايد أبوظبي تبلغ مساحة قطعة الأرض : 16,886 قدم مربع تقع الأرض على زاوية وشارعين كود رقم : RL 113715 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 رخصة التسجيل العقاري : 53733