للبيع.أرض سكنية على زاوية في مدينة محمد بن زايد أبوظبي

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صورة الاعلان: للبيع.أرض سكنية على زاوية في مدينة محمد بن زايد أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

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للبيع.أرض سكنية على زاوية في مدينة محمد بن زايد أبوظبي هذه الأرض تقع على زاوية وشارعين تبلغ مساحة هذه الأرض : 18,750 قدم مربع كود رقم : RL 113289 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / أشرف : 0506679466 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد أشرف : 5423 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fine home
التليفون: 0503070042

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 27/1/2020
رقم الإعلان: 2050632
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