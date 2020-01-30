(للبيع)
|للبيع.أرض سكنية على زاوية في مدينة زايد حي العاصمة أبوظبي هذه الأرض تقع على زاوية وشارعين تبلغ مساحة هذه الأرض : 30,061.82 قدم مربع كود رقم : RL 114834 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد سامح : 0555065462 رقم الرخصة للسيد سمير : 544040 رقم رخصة السيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fine home
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|30/1/2020
|رقم الإعلان:
|2050966
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2,800,000 درهم
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