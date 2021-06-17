للبيع. أرض سكنية | على البحر مباشرة | قرية مارينا أبوظبي أرض سكنية رائعة الأرض مساحتها : 38,500 قدم مربع كود رقم : LP 964734 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / أشرف : 0506679466 رقم الرخصة للسيد أشرف : 54230 رخصة التسجيل العقاري : 53733 عن قرية مارينا : صممت منطقة قرية مارينا على شكل قوس، وهي مطلة على الواجهة البحرية، حيث يحيط بها الخليج العربي. يضم المشروع مجموعة من الفلل والمباني السكنية الفاخرة، وتتسم المنطقة بطابع أسري.