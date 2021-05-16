للبيع.أرض سكنية |على البحر مباشرة | قرية مارينا أبوظبي

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
للبيع.أرض سكنية |على البحر مباشرة | قرية مارينا أبوظبي أرض سكنية رائعة مباشرة على البحر الأرض مساحتها : 38,500 قدم مربع كود رقم : LP 964737 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / أشرف : 0506679466 رقم الرخصة للسيد أشرف : 54230 رخصة التسجيل العقاري : 53733 قرية مارينا : صممت منطقة قرية مارينا على شكل قوس، وهي مطلة على الواجهة البحرية، حيث يحيط بها الخليج العربي. يضم المشروع مجموعة من الفلل والمباني السكنية الفاخرة، وتتسم المنطقة بطابع أسري.
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fine home
التليفون: 0506679466

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العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 16/5/2021
رقم الإعلان: 2093966
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