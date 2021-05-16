للبيع.أرض سكنية |على البحر مباشرة | قرية مارينا أبوظبي أرض سكنية رائعة مباشرة على البحر الأرض مساحتها : 38,500 قدم مربع كود رقم : LP 964737 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / أشرف : 0506679466 رقم الرخصة للسيد أشرف : 54230 رخصة التسجيل العقاري : 53733