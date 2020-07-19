للبيع أرض سكنية شارع عام | منطقة النادي السياحي أبوظبي

(للبيع)

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صورة الاعلان: للبيع أرض سكنية شارع عام | منطقة النادي السياحي أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

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للبيع أرض سكنية شارع عام | منطقة النادي السياحي أبوظبي أرض سكنية تقع على شارعين منهم شارع رئيسي الأرض عليها تصريح بناء : طابق أرضي - طابق ميزان - 18 طابق - طابق روف مساحة الأرض : 4,000 قدم مربع كود رقم : PL 1129 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / أشرف : 0506679466 رقم الرخصة للسيد أشرف : 54230 رخصة التسجيل العقاري : 53733 عن منطقة النادي السياحي :
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fine home
التليفون: 0503070042

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 19/7/2020
رقم الإعلان: 2063282
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18/7/2020
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18/7/2020
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16/7/2020
صورة الاعلان: للبيع | أرض تجارية | مدينة محمد بن زايد أبوظبى - في أبو ظبي الإمارات

للبيع | أرض تجارية | مدينة محمد بن زايد أبوظبى

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للبيع | أرض تجارية | مدينة محمد بن زايد أبوظبى هذه الأرض تقع على شارعين تبلغ مساحة الأرض : 3,500 قدم.
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16/7/2020
صورة الاعلان: للبيع.أرض سكنية تطل على زاوية وشارعين | مدينة زايد أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية تطل على زاوية وشارعين | مدينة زايد أبوظبي

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للبيع.أرض سكنية تطل على زاوية وشارعين | مدينة زايد أبوظبي أرض سكنية تقع على زاوية وشارعين مساحة الأ.
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15/7/2020
صورة الاعلان: للبيع.أرض سكنية تطل على زاوية وشارعين | مدينة زايد أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية تطل على زاوية وشارعين | مدينة زايد أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية تطل على زاوية وشارعين | مدينة زايد أبوظبي أرض سكنية تقع على زاوية وشارعين مساحة الأ.
القسم: 

اتصل

15/7/2020
صورة الاعلان: للبيع | أرض سكنية | منطقة البطين أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع | أرض سكنية | منطقة البطين أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع | أرض سكنية | منطقة البطين أبوظبي تقع هذه الأرض في موقع مميز تبلغ مساحة الأرض : 9,135 قدم مرب.
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15/7/2020
صورة الاعلان: للبيع | أرض سكنية على زاوية | مدينة زايد حي العاصمة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع | أرض سكنية على زاوية | مدينة زايد حي العاصمة أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع | أرض سكنية على زاوية | مدينة زايد حي العاصمة أبوظبي أرض سكنية تقع علي زاوية و شارعين تبلغ مس.
القسم: 

اتصل

15/7/2020
صورة الاعلان: للبيع | أرض تجارية على شارعين تصريح بناء برج | شارع المطار أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع | أرض تجارية على شارعين تصريح بناء برج | شارع المطار أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع | أرض تجارية على شارعين تصريح بناء برج | شارع المطار أبوظبي تقع هذه الأرض التجارية على زاوية و.
القسم: 

اتصل

14/7/2020
صورة الاعلان: للبيع ارض استثماريه منطقة بني ياس موقع قريب الشارع العام يخدم المنطقة السكن - في أبو ظبي الإمارات

للبيع ارض استثماريه منطقة بني ياس موقع قريب الشارع العام يخدم المنطقة السكن

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسعد الله اوقاتكم بكل خير للبيع ارض استثماريه منطقة بني ياس مساحة .
القسم: 

اتصل

14/7/2020
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