للبيع.أرض سكنية شارع عام في منطقة النادي السياحي أبوظبي أرض سكنية تقع علي شارعين منهم شارع رئيسي الأرض عليها تصريح بناء : طابق أرضي - طابق ميزان- 18 طابق - طابق روف مساحة الأرض : 4,000 قدم مربع كود رقم : PL 1129 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / أشرف : 0506679466 رقم الرخصة للسيد أشرف : 54230 رخصة التسجيل العقاري : 53733