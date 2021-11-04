للبيع. أرض سكنية روضة أبوظبي

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تفاصيل الإعلان
للبيع. أرض سكنية روضة أبوظبي أرض سكنية مساحة الأرض : 25,005 قدم مربع مساحة البناء : 112,978 قدم مربع كود رقم : LP 964505 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / أشرف : 0506679466 رقم الرخصة للسيد أشرف : 54230 رخصة التسجيل العقاري : 53733 شركة فاين هوم العقارية : شركة فاين هوم العقارية هي شركة مسجلة تابعة لوكالة تنظيم العقارات (RERA) تأسست الشركة منذ عام 2004 ،
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fine home
التليفون: 0506679466

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 4/11/2021
رقم الإعلان: 2110014
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