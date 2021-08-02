للبيع .أرض سكنية | روضة أبوظبي

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
للبيع .أرض سكنية | روضة أبوظبي أرض سكنية بموقع متميز مساحة الأرض : 16,788 قدم مربع مساحة البناء : 98,397 قدم مربع كود رقم : LP 964507 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / أشرف : 0506679466 رقم الرخصة للسيد أشرف : 54230 رخصة التسجيل العقاري : 53733 شركة فاين هوم العقارية : شركة فاين هوم العقارية هي شركة مسجلة تابعة لوكالة تنظيم العقارات (RERA) تأسست الشركة منذ عام 2004،
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: FINE HOME
التليفون: 0506679466

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 2/8/2021
رقم الإعلان: 2101413
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للبيع .أرض سكنية | روضة أبوظبي أرض سكنية بموقع متميز مساحة الأرض : 16,788 قدم مربع مساحة البناء : .
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للبيع. أرض تجارية | بموقع مميز | روضة أبوظبي

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للبيع. أرض تجارية | بموقع مميز | روضة أبوظبي أرض تجارية على زاوية وشارعين مساحة الأرض : 19,018 قدم.
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2/8/2021
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للبيع. أرض تجارية | بموقع مميز | روضة أبوظبي

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للبيع. أرض تجارية | بموقع مميز | روضة أبوظبي أرض تجارية على زاوية وشارعين مساحة الأرض : 19,018 قدم.
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2/8/2021
صورة الاعلان: للبيع .أرض سكنية | تصريح بناء برج 12 طابق | جزيرة الريم أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع .أرض سكنية | تصريح بناء برج 12 طابق | جزيرة الريم أبوظبي

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للبيع .أرض سكنية | تصريح بناء برج 12 طابق | جزيرة الريم أبوظبي الأرض السكنية تقع في موقع مميز مساحة.
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2/8/2021
صورة الاعلان: للبيع .أرض سكنية | تصريح بناء برج 12 طابق | جزيرة الريم أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع .أرض سكنية | تصريح بناء برج 12 طابق | جزيرة الريم أبوظبي

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للبيع .أرض سكنية | تصريح بناء برج 12 طابق | جزيرة الريم أبوظبي الأرض السكنية تقع في موقع مميز مساحة.
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2/8/2021
صورة الاعلان: للبيع.أرض سكنية | مدينة شخبوط أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية | مدينة شخبوط أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية | مدينة شخبوط أبوظبي أرض سكنية مميزة مساحة الارض : 15,682 قدم مربع كود رقم : LP 979.
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1/8/2021
صورة الاعلان: للبيع.أرض سكنية | مدينة شخبوط أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية | مدينة شخبوط أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية | مدينة شخبوط أبوظبي أرض سكنية مميزة مساحة الارض : 15,682 قدم مربع كود رقم : LP 979.
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اتصل

1/8/2021
صورة الاعلان: للبيع. أرض تجارية | مميزة | منطقة روضة ابوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع. أرض تجارية | مميزة | منطقة روضة ابوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع. أرض تجارية | مميزة | منطقة روضة ابوظبي أرض تجارية مساحة الأرض : 16,304 قدم مربع مساحة البنا.
القسم: 

اتصل

1/8/2021
صورة الاعلان: للبيع. أرض تجارية | مميزة | منطقة روضة ابوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع. أرض تجارية | مميزة | منطقة روضة ابوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع. أرض تجارية | مميزة | منطقة روضة ابوظبي أرض تجارية مساحة الأرض : 16,304 قدم مربع مساحة البنا.
القسم: 

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1/8/2021
صورة الاعلان: للبيع.ارض سكنية | مع تصريح بناء فيلا | جزيرة ياس أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.ارض سكنية | مع تصريح بناء فيلا | جزيرة ياس أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.ارض سكنية | مع تصريح بناء فيلا | جزيرة ياس أبوظبي أرض سكنية تصريح بناء لفيلا مكونة من : باسمي.
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1/8/2021
صورة الاعلان: للبيع.ارض سكنية | مع تصريح بناء فيلا | جزيرة ياس أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.ارض سكنية | مع تصريح بناء فيلا | جزيرة ياس أبوظبي

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للبيع.ارض سكنية | مع تصريح بناء فيلا | جزيرة ياس أبوظبي أرض سكنية تصريح بناء لفيلا مكونة من : باسمي.
القسم: 

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1/8/2021
صورة الاعلان: للبيع.أرض تجارية | مع تصريح بناء برج 18 طابق | النادي السياحي أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض تجارية | مع تصريح بناء برج 18 طابق | النادي السياحي أبوظبي

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- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض تجارية | مع تصريح بناء برج 18 طابق | النادي السياحي أبوظبي أرض تجارية تقع على شارعين منهم.
القسم: 

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1/8/2021
صورة الاعلان: للبيع.أرض تجارية | مع تصريح بناء برج 18 طابق | النادي السياحي أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض تجارية | مع تصريح بناء برج 18 طابق | النادي السياحي أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض تجارية | مع تصريح بناء برج 18 طابق | النادي السياحي أبوظبي أرض تجارية تقع على شارعين منهم.
القسم: 

اتصل

1/8/2021
صورة الاعلان: للبيع. قطعتين أرضين | مع تصريح بناء برجين | دانة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع. قطعتين أرضين | مع تصريح بناء برجين | دانة أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع. قطعتين أرضين | مع تصريح بناء برجين | دانة أبوظبي الأرض الأولى تبلغ مساحتها : 32,874 قدم مربع.
القسم: 

اتصل

31/7/2021
صورة الاعلان: للبيع. قطعتين أرضين | مع تصريح بناء برجين | دانة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع. قطعتين أرضين | مع تصريح بناء برجين | دانة أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع. قطعتين أرضين | مع تصريح بناء برجين | دانة أبوظبي الأرض الأولى تبلغ مساحتها : 32,874 قدم مربع.
القسم: 

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31/7/2021
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