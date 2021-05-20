للبيع. أرض سكنية | روضة أبوظبي أرض سكنية مساحة الأرض : 20,039 قدم مربع مساحة البناء : 112,003 قدم مربع كود رقم : LP 964740 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / أشرف : 0506679466 رقم الرخصة للسيد أشرف : 54230 رخصة التسجيل العقاري : 53733