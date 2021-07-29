للبيع .أرض سكنية | ذات موقع متميز | واحة الزاوية العين أرض سكنية بواحة الزاوية مساحة الارض : 15,551 قدم مربع كود رقم : LP 979094 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سامح : 0555065462 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733