للبيع | أرض سكنية | جزيرة ياس أبوظبي أرض سكنية تصريح بناء فيلا سكنية مكونة من : بيسمنت - طابق أرضي - طابق أول - رووف مساحة الأرض : 6,114.16 قدم مربع كود رقم : RL 116090 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733