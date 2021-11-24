للبيع.أرض سكنية | جزيرة الناريل أبوظبي أرض سكنية تصريح فيلا تتكون من : طابق بيسمنت (5 مواقف سيارات) - الطابق الأول - الطابق الثاني - رووف مساحة الارض: 12،148.69 قدم مربع مساحة الأرض : 9,476.01 قدم مربع الأرتفاع : 13 متر كود رقم : LP 979297 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / أشرف : 0506679466 رقم الرخصة للسيد أشرف : 54230 رخصة التسجيل العقاري : 53733