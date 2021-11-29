للبيع.أرض سكنية | جزيرة الريم أبوظبي أرض سكنية مساحة الأرض : 54,315 قدم مربع مساحة البناء : 257,520 قدم مربع الأرض مصرح لها ببناء برج يتكون من : 25 طابق - 274 موقف للسيارات كود رقم : LP 964493 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / أشرف : 0506679466 رقم الرخصة للسيد أشرف : 54230 رخصة التسجيل العقاري : 53733